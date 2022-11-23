Влашич рассказал о своей травме, полученной в игре против Марокко

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич прокомментировал результат матча 1-го тура группового этапа чемпионата мира против Марокко (0:0), а также рассказал о травме, из-за которой он был заменён в перерыве на Марио Пашалича.

Футболист отметил, что хорватской команде было непросто найти брешь в обороне соперника, из-за чего и не получилось забить. Кроме того, по мнению Влашича, хороший матч провёл вратарь сборной Марокко Боно, несколько раз спасший своих партнёров от пропущенного гола.

«Что касается травмы, я почувствовал удар, поэтому покинул игру из предосторожности. Не хочу ничего говорить заранее, мы всё увидим на обследовании», — приводит слова Влашича Sportske Novosti.

Свой следующий матч на мундиале сборная Хорватии проведёт 27 ноября против Канады. Встреча начнётся в 19:00 по московскому времени.