Титов: «Хорваты — финалисты последнего чемпионата мира, от них ждёшь большего»

Шестикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Егор Титов высказался о нулевой ничьей в матче чемпионата мира - 2022 между Марокко и Хорватией.

«Прямо верх недовольства был после матча Хорватия — Марокко, я обплевался. Хорваты — финалисты последнего чемпионата мира, от них ждёшь большего», - приводит слова Титова «РБК Спорт».

Специалист отметил выступление марокканских футболистов на фоне хорватских и особенно выделил полузащитника Хакима Зиеша и защитника Ашрафа Хакими.

Тем не менее, эксперт выделил факт наличия глубины состава у хорватской команды в отличие от марокканской.