«Зенит» пожелал удачи Ловрену в матче с Марокко

Сегодня, 23 ноября, национальная сборная Хорватии стартует на групповом этапе чемпионата мира – 2022. В стартовом составе «клетчатых» выйдет защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен.

Пресс-служба российского клуба поддержала 33-летнего игрока посредством социальных сетей.

«Удачи, Деян», - гласит сообщение «сине-бело-голубых» в клубном телеграм-канале.

В первом туре сборная Хорватии встретится с командой Марокко. Поединок начнется в 13:00 по московскому времени. В другом матче этого квартета силами померяются сборные Бельгии и Канады.

Хорватия является действующим вице-чемпионом мира.