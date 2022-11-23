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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

«Зенит» пожелал удачи Ловрену в матче с Марокко

23 Ноября 2022 • 12:51 Комментировать
Марокко
0:0
Хорватия
1 3.85 X 3.20 2 2.20
2-й тайм

Сегодня, 23 ноября, национальная сборная Хорватии стартует на групповом этапе чемпионата мира – 2022. В стартовом составе «клетчатых» выйдет защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен.

Пресс-служба российского клуба поддержала 33-летнего игрока посредством социальных сетей.

«Удачи, Деян», - гласит сообщение «сине-бело-голубых» в клубном телеграм-канале.

В первом туре сборная Хорватии встретится с командой Марокко. Поединок начнется в 13:00 по московскому времени. В другом матче этого квартета силами померяются сборные Бельгии и Канады.

Хорватия является действующим вице-чемпионом мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная Хорватии Деян Ловрен
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МАРОККО ХОРВАТИЯ
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