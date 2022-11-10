Ловрен: Я очень горд быть в составе сборной Хорватии на ЧМ-2022

Защитник сборной Хорватии Деян Ловрен поделился эмоциями от попадания в состав национальной команды на чемпионат мира – 2022.

«Было ли волнение перед объявлением состава? Конечно, всегда волнуюсь в таких случаях. Ощущения похожи на игру в лотерею — получается очень нервно! Но это нормально», — цитирует слова Ловрена «Матч ТВ».

Футболист заявил, что очень рад принять участие в третьем ЧМ за карьеру, у Хорватии есть шанс показать, что команда достойна чего-то большего.

В матче первого тура чемпионата мира сборная Хорватии сыграет со сборной Марокко, встреча пройдет 23 ноября в 13:00 по московскому времени.