​3 из 9 матчей чемпионата мира завершились со счётом 0:0 – на мундиале в России «нули» фиксировались лишь раз

Девять матчей чемпионата мира – 2022 уже позади. Сразу три из этих игр завершились со счётом 0:0. Мировые без голов подписали Дания с Тунисом, Мексика с Польшей, а также Хорватия с Марокко.

Любопытно, что на прошлом чемпионате мира, который в 2018 году проходил в России, счёт 0:0 был зафиксирован лишь раз. Произошло это в матче национальных сборных Франции и Дании на групповом этапе.

Следующим в программе чемпионата мира по футболу будет матч между сборными Германии и Японии. Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.