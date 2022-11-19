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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Гусев назвал команды, за которые будет болеть на ЧМ-2022

19 Ноября 2022 • 13:53 Комментировать
Катар
...
Эквадор
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20.11 19:00

Известный российский комментатор Виктор Гусев назвал три сборные, за которые собирается болеть во время чемпионата мира – 2022.

«Мне всегда была симпатична Англия. Также я буду поддерживать сборные Сербии и Хорватии. Команды бывшей Югославии всегда были мне близки», - приводит слова Гусева «Чемпионат».

Национальной команде Англии во время группового этапа турнира в Катаре предстоит сразиться со сборными Ирана, США и Уэльса, Сербии – с Бразилией, Камеруном и Швейцарией, Хорватии – с Марокко, Бельгией и Канадой.

Матч открытия крупнейшего футбольного соревнования состоится уже завтра, 20 ноября, страна-хозяйка примет сборную Эквадора. Начало поединка – в 19:00.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Сборная Сербии Сборная Хорватии Виктор Гусев Чм-2022
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