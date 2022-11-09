Хорватский журналист: «Уремович плохо играл в «Герте»

Хорватский журналист Матей Сладоя объяснил причину пропуска чемпионата мира бывшим защитником «Рубина» Филипом Уремовичем.

«Уремович плохо играл в «Герте», поэтому я не удивлён, что он на скамейке запасных. «Герта» очень слаба в этом сезоне, это его тоже немного разозлило», – заявил журналист, чьи слова приводит издание Metaratings.ru. Сладоя считает, что, даже являясь игроком «Рубина», Уремович вряд ли бы претендовал на поездку в Катар при наличии более качественных партнёров.

Отметим, что Златко Далич сегодня объявил финальную заявку вице-чемпионов мира на ближайший мундиаль. Из игроков Российской премеьр-лиги в неё попал капитан «Зенита» Деян Ловрен.

