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«Манчестер Юнайтед» работает над трансфером игрока «Байера»

25 Апреля 2024 • 16:15 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» хочет усилить состав команды в летнее трансферное окно. Как сообщает Sport Bild, в последние недели «красные дьяволы» активизировали контакты по Жереми Фримпонгу из «Байера». Речь идёт о футболисте, способном действовать по всему правому флангу – от обороны до нападения.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 23-летнего Жереми Фримпонга в 50 миллионов евро. В сезоне 2023/2024 нидерландец забил 13 голов и отдал 11 голевых передач в 40 официальных матчах во всех турнирах.

Как известно, «Байер» в этом сезоне впервые стал чемпионом Германии.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Жереми Фримпонг Байер трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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