Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Германии. Бундеслига

Мусиала выбрал между победой в Лиге чемпионов и на чемпионате мира

25 Апреля 2024 • 23:09 Комментировать
Бавария
...
Реал Мадрид
30.04 22:00

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала рассказал, победу в каком турнире считает наиболее значимой.

«Победа в Лиге чемпионов с «Баварией» или победа на чемпионате мира со сборной Германии? Если нужно выбрать что-то одно, то, думаю, я назову чемпионат мира, поскольку это более крупный турнир. Это самый ценный трофей, о нём мечтает каждый футболист. Фанаты «Баварии» также являются и болельщиками сборной Германии, поэтому они простят меня», – цитирует Bayern & Germany 21-летнего футболиста.

В нынешнем году Джамал Мусиала ещё может выиграть Лигу чемпионов, где «Бавария» сыграет в полуфинале против мадридского «Реала», а также домашний для Германии чемпионат Европы.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Бавария Сборная Германии Джамал Мусиала ещё теги

Новости по матчу

25 Апреля
23:09
Мусиала выбрал между победой в Лиге чемпионов и на чемпионате мира
23 Апреля
23:57
Гримальдо назвал фаворита противостояния «Реал» – «Бавария»
21:48
Мусиала — о матче с «Реалом»: «На поле сойдутся две лучшие команды Европы»
20 Апреля
01:07
Милитао вернётся в старт «Реала» к матчу с «Баварией»
18 Апреля
20:56
«Реал» хочет перенести матч Ла Лиги перед полуфиналом Лиги чемпионов с «Баварией»
18:55
Дьяков выделил главного фаворита Лиги чемпионов
09:34
Талалаев: «Манчестер Сити» по игре сильнее и организованнее, но выиграл опять «Реал» 1
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БАВАРИЯ РЕАЛ МАДРИД
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
«Реал» хочет купить звезду «Ливерпуля» за 60 миллионов евро Кроос рассказал, как Анчелотти обманул игроков «Реала» «Манчестер Сити» - в тройке претендентов на трансфер звезды «Барселоны» Стало известно, почему Модрич решил остаться в «Реале» «Реал» и «Бавария» могут обменяться топ-игроками Назван неожиданный главный кандидат на замену Клоппу в «Ливерпуле» Ямаль принял решение по будущему в «Барселоне» на фоне интереса «ПСЖ» «Реал» потерял двух звёздных футболистов Жезус может перейти в испанский топ-клуб Араухо может покинуть «Барселону» — известна причина
«Реал» - «Барселона»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 «Барселона» дважды вела в счёте, но Лукас Васкес придумал для «Реала» победу в класико Без Абаскаля всё иначе: «Спартак» в гостях легко разгромил «Ростов» Решение принято: Хави останется в «Барселоне» Бернарду Силва оправдался за пенальти с «Реалом»: гол португальца вывел «Манчестер Сити» в финал Кубка Англии «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ Хави после поражения от «Реала»: Виноваты судьи «Барселона» грозится потребовать переигровки матча с «Реалом» «Манчестер Юнайтед» упустил победу со счёта 3:0, но переборол «Ковентри» в серии пенальти и вышел в финал Кубка Англии У «Интера» скудетто и вторая звезда: Команда Индзаги одолела «Милан» в дерби с тремя удалениями и взяла титул
Спортивные новости
«СКА-1946» взял верх над «Локо» и стал обладателем Кубка Харламова Экс-главный тренер сборной России рассказал, почему «Локомотив» проиграл финальную серию Кубка Гагарина Бывший защитник «Металлурга» оценил прошедший сезон КХЛ Кожевников сравнил Третьяка и Набокова из «Металлурга» Канарейкин: Никто не ожидал, что в финале победит «Металлург» Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
26.04.24 в 21:30
Бохум Бохум
Хоффенхайм Хоффенхайм
2.17 3.85 2.90
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 26 Апреля
00:19 · Германия. Бундеслига
Мусиала назвал трёх лучших игроков мира на данный момент
25 Апреля
23:54 · Германия. Бундеслига
Мусиала: «Я бы посоветовал Мбаппе перейти в «Баварию»
23:09 · Германия. Бундеслига
Мусиала выбрал между победой в Лиге чемпионов и на чемпионате мира
21:18 · Германия. Бундеслига
Около стадиона «Майнца» нашли бомбу времён Второй мировой войны
20:54 · Германия. Бундеслига
За Рангника требуют огромные деньги
17:55 · Германия. Бундеслига
В «Байере» высказались о будущем Та
17:36 · Германия. Бундеслига
В «РБ Лейпциге» приняли решение по Симонсу
17:27 · Германия. Бундеслига
Хёнесс обозначил позицию относительно назначения Рангника на пост главного тренера «Баварии» 1
16:36 · Германия. Бундеслига
Рангник всё ближе к «Баварии» - переговоры продвигаются
16:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» работает над трансфером игрока «Байера»
11:38 · Германия. Бундеслига
Хави определился с приоритетными кандидатами на усиление опорной зоны 1
24 Апреля
22:01 · Германия. Бундеслига
Инсайдер Романо поделился информацией о переговорах «Баварии» с Рангником
19:08 · Германия. Бундеслига
«Бавария» хочет переманить игрока из «Байера»
15:37 · Германия. Бундеслига
Рангник подтвердил, что ведёт переговоры с «Баварией»
15:12 · Германия. Бундеслига
Стало известно, когда Ферлан Менди вернётся в строй
Все новости
Рекомендуем