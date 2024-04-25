Мусиала выбрал между победой в Лиге чемпионов и на чемпионате мира

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала рассказал, победу в каком турнире считает наиболее значимой.

«Победа в Лиге чемпионов с «Баварией» или победа на чемпионате мира со сборной Германии? Если нужно выбрать что-то одно, то, думаю, я назову чемпионат мира, поскольку это более крупный турнир. Это самый ценный трофей, о нём мечтает каждый футболист. Фанаты «Баварии» также являются и болельщиками сборной Германии, поэтому они простят меня», – цитирует Bayern & Germany 21-летнего футболиста.

В нынешнем году Джамал Мусиала ещё может выиграть Лигу чемпионов, где «Бавария» сыграет в полуфинале против мадридского «Реала», а также домашний для Германии чемпионат Европы.