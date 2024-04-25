Рангник всё ближе к «Баварии» - переговоры продвигаются

Ральф Рангник становится всё ближе к тому, чтобы занять должность главного тренера «Баварии». Как сообщает Sport Bild, переговоры между сторонами находятся в продвинутой стадии. В мюнхенском клубе все хотят видеть Рангника у руля команды.

Отмечается, что Рангник получит в «Баварии» контракт на два или на три сезона.

В настоящий момент Ральф Рангник тренирует национальную сборную Австрии. Ближайшим летом команда выступит на чемпионате Европы.

Напомним, что в феврале «Бавария» официально объявила о том, что по завершению сезона 2023/2024 тренерский мостик оставит Томас Тухель.

Рангник выдвинул дерзкое требование «Баварии»