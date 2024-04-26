Болельщики «Баварии» требуют оставить Тухеля

Болельщики «Баварии» недовольны планами клуба по смене главного тренера.

В феврале «Бавария» официально объявила, что по окончании сезона сотрудничество с Томасом Тухелем будет прекращено. Уже сейчас мюнхенский гранд ведёт работу над приглашением нового наставника – основным кандидатом считается Ральф Рангник (сборная Австрии), подтвердивший переговоры с «Баварией».

Болельщики самого титулованного немецкого клуба считают перестановку нецелесообразной: «Несмотря на негативное освещение в СМИ, Тухель – победитель Лиги чемпионов, он вывел нашу команду в полуфинал. При всё уважении к таким кандидатам, как Унаи Эмери и Ральф Рангник, они не могут сравниться с ним. Учитывая, что в следующем сезоне финал Лиги чемпионов пройдёт на «Альянц Арене», «Баварии» нужен выдающийся тренер, коим является Тухель», – приводит The Athletic строки из петиции фанатов мюнхенцев.