Адебайор: Сборная Марокко обыграет Хорватию

Бывший нападающий «Арсенала» Эммануэль Адебайор высказался в преддверии матча между сборными Марокко и Хорватии.

«У Хорватии есть возможности, чтобы выиграть предстоящий матч. Но сборная Марокко – непростой соперник, так что ждите минимальной победы от ребят Валида Реграги», — приводит слова Адебайора Telecomasia.

Встреча в рамках первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Марокко и Хорватии состоится завтра, 23 ноября, стартовый свисток должен прозвучать в 13:00 по московскому времени. Соперниками этих команд в квартете F являются национальные команды Бельгии и Канады.