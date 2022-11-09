Гаврилов: «На Ловрена надеются в сборной Хорватии»

Бывший игрок столичного «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о вызове капитана «Зенита» Деяна Ловрена на ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии.

«На Ловрена надеются в сборной Хорватии, раз вызывают на чемпионат мира. Может, он и посильнее других хорватских центральных защитников», – приводит слова экс-футболиста сборной СССР издание «РБ Спорт». По мнению эксперта, в текущем сезоне Ловрен неплохо выступает в футболке «сине-бело-голубых», не допуская серьёзных ошибок в обороне.

Напомним, что Деян попал в объявленную сегодня итоговую заявку Златко Далича на катарский мундиаль, состоящую из 26 футболистов. Вице-чемпионы мира начнут свою кампанию с групповых матчей против Бельгии, Канады и Марокко.

