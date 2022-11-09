Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Гаврилов: «На Ловрена надеются в сборной Хорватии»

09 Ноября 2022 • 20:37 Комментировать
Марокко
...
Хорватия
1 4.70 X 3.30 2 1.88
23.11 13:00

Бывший игрок столичного «Спартака» Юрий Гаврилов высказался о вызове капитана «Зенита» Деяна Ловрена на ЧМ-2022 в составе сборной Хорватии.

«На Ловрена надеются в сборной Хорватии, раз вызывают на чемпионат мира. Может, он и посильнее других хорватских центральных защитников», – приводит слова экс-футболиста сборной СССР издание «РБ Спорт». По мнению эксперта, в текущем сезоне Ловрен неплохо выступает в футболке «сине-бело-голубых», не допуская серьёзных ошибок в обороне.

Напомним, что Деян попал в объявленную сегодня итоговую заявку Златко Далича на катарский мундиаль, состоящую из 26 футболистов. Вице-чемпионы мира начнут свою кампанию с групповых матчей против Бельгии, Канады и Марокко.
 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Юрий Гаврилов Деян Ловрен
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАРОККО ХОРВАТИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Ноября
21:34 · Германия. Бундеслига
Хорватский журналист: «Уремович плохо играл в «Герте»
21:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нигматуллин: «Никто чемпионат России серьёзно не воспринимает, тем более в Бразилии» 1
21:01 · Германия. Бундеслига
Мане может сыграть на ЧМ-2022 1
20:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Гаврилов: «На Ловрена надеются в сборной Хорватии»
20:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сампаоли: «Мы находимся в худшем моменте человечества на историческом уровне» 1
19:50 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колосков считает, что сборной России нужно играть независимо от участия в международных турнирах
19:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Игонин прокомментировал вызов Ловрена в сборную Хорватии на ЧМ-2022
19:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фомин: «Играть за сборную - главная мечта моего детства, всегда туда с удовольствием поеду»
19:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Объявлен состав сборной Таджикистана на матч с национальной командой России 2
19:27 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис отреагировал на вызов Ловрена в сборную Хорватии
19:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лещук рассказал, будет ли он смотреть чемпионат мира – 2022
19:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Роберто Мартинес может подписать новый контракт перед чемпионатом мира
19:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сорокин поделился мнением о словах Блаттера
18:18 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Скалони: «Надеюсь, это будет не последний чемпионат мира для Месси»
17:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Бэйлу не разрешат играть в гольф во время чемпионата мира
Все новости
Рекомендуем