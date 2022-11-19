Пономарёв: «Возможно, буду болеть за Хорватию»

Бывший игрок столичного ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о предстоящем чемпионате мира в Катаре.

«Конечно, я буду следить за турниром. За кого буду болеть? Сложно сказать. Возможно, за хорватов. Они близки нашему народу и команда интересная», — сказал экс-футболист «армейцев» в интервью изданию «РБ Спорт».

Эксперт отметил, что хочет насладиться хорошим футболом, а также надеется увидеть новые имена. На вопрос о фаворите Пономарёв не смог дать однозначного ответа, выразив сомнение в бразильской команде, которая, по его словам, собирает великий состав раз в несколько декад.

Напомним, что главный турнир четырёхлетия начнётся уже завтра, 20 ноября. В первом матче Катар встретится с Эквадором.