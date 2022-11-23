​Модрич – первый футболист, сыгравший на Евро и ЧМ в трёх разных десятилетиях

Полузащитник национальной сборной Хорватии Лука Модрич вышел с первых минут на матч команды против Марокко. Как сообщает Opta, Модрич стал первым футболистом в истории, сыгравшим на чемпионатах Европы и мира в трёх разных десятилетиях.

Впервые на крупный турнир Лука Модрич ездил в 2006 году – на чемпионат мира в Германию. Будучи молодым и перспективным игроком, на том турнире Модрич отыграл суммарно 28 минут в двух играх.

Сейчас Луке Модричу 37 лет. Уже более десяти лет хорватский хавбек выступает за мадридский «Реал». Действующий контракт Модрича со «сливочными» рассчитан до конца нынешнего сезона.