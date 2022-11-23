Далич обвинил игроков сборной Хорватии в отсутствии смелости

Наставник сборной Хорватии Златко Далич высказался после ничьей в матче первого тура чемпионата мира 2022 года с Марокко. Встреча завершилась со счетом 0:0.

«Это был тяжелый матч. Соперник действовал организованно, а нам не хватало решительных действий. Мы понимаем, что для выхода в следующий раунд необходимо добыть 4-5 очков», — цитирует Далича Sportske Novosti.

По словам тренера, он может обвинить своих игроков лишь в отсутствии смелости, сейчас уже другая ситуация по сравнению с прошлым турниром, теперь все команды настраиваются на Хорватию.

Во втором туре мундиаля подопечные Далича сыграют с Канадой, матч пройдет 27 ноября в 19:00 по мск.