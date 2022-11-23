Ловрен в старте Хорватии на матч с Марокко

Защитник петербургского «Зенита» Деян Ловрен выйдет в основном составе Хорватии на матч первого тура группового этапа чемпионата мира против сборной Марокко.

Состав команды Златко Далича выглядит следующим образом: Ливакович, Соса, Ловрен, Гвардиол, Юранович, Ковачич, Модрич, Брозович, Влашич, Крамарич, Перишич.

Напомним, на последнем чемпионате мира в России Хорватия дошла до финала, где уступила французам со счётом 2:4 на «Лужниках». На стадии четвертьфинала подопечные Златко Далича выбили из турнира хозяев в лице России, обыграв команду Станислава Черчесова в серии пенальти.