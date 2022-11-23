Модрич: Сборная Хорватии играла лучше Марокко

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич высказался после нулевой ничьей в матче первого тура чемпионата мира 2022 года с Марокко.

«Это была тяжелая игра, особенно первый тайм. В конце первого тайма мы могли забить, жаль, что не получилось. Мы лучше играли и должны были забивать», — цитирует Модрича Sportske Novosti.

Футболист заявил, что сборная Хорватии очень хотела начать турнир с победы, но не получилось. Команда будет играть лучше в следующих матчах, добавил Модрич.

Во втором туре группового этапа чемпионата мира Хорватия сыграет с Канадой, встреча пройдет 27 ноября в 19:00 по мск.