Кто становился чемпионом мира по годам

В воскресенье в Катаре стартует 22-й чемпионат мира по футболу. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» вспоминает, как проходили предыдущие турниры.

В 1930 году в Уругвае прошёл первый чемпионат мира, в котором приняли участие 13 сборных. Многие европейцы отказались от долгой дороги в Южную Америку. Команды были разбиты на четыре группы (одна – из 4 участников и три – из 3). В полуфиналах с одинаковым счётом 6:1 Уругвай разгромил Югославию, а Аргентина – США. Перед решающим матчем команды долго спорили, чьим мячом играть. В итоге по тайму играли футбольным снарядом каждой из сборных. Аргентинцы вели после первого тайма 2:1, но после перерыва уругвайцы забили три безответных мяча и выиграли турнир.

Через четыре года турнир по ротации прошёл в Европе, его принимала Италия. 16 команд сразу начали турнир с 1/8 финала, причём Уругвая среди них не было, а аргентинцы проиграли в первом же матче. В итоге итальянцы поочерёдно победили США, Испанию (в переигровке), Австрию и в финале в дополнительное время Чехословакию 2:1.

В 1938-м турнир должен был вернуться в Южную Америку, но ФИФА сделала выбор вновь в пользу Европы – на этот раз чемпионат мира доверили Франции. Большинство южноамериканских команд бойкотировали турнир, а Австрия уже стала к тому моменту частью Германии. В итоге из 15 участников лишь Бразилия, Куба и Голландская Ост-Индия (ныне Индонезия) представляли не-Европу. Вновь турнир сразу шёл по системе плей-офф, и итальянцы, обыграв Норвегию в дополнительное время, а затем Францию, Бразилию и Венгрию, стали двукратными победителями чемпионата мира.

Следующий турнир состоялся лишь в 1950-м и прошёл в Бразилии. На нём должны были состязаться 16 команд, но Турция по финансовым причинам отказалась от участия. Затем снялась Индия, вроде тоже по финансовым причинам, но ходит легенда, что причиной стал запрет ФИФА играть босиком. Также снялась и Франция. В итоге 13 команд разбили на 4 группы (две – по 4 участника, одна – из 3 и одна – из 2) и победители каждой образовали ещё один квартет. Так получилось, что перед последним туром шансы выиграть были у Бразилии и Уругвая, причём хозяевам хватало ничьей в очной встрече. «Селесао» открыли счёт, но соперник забил дважды, в том числе на 79-й минуте, погрузив в гробовую тишину «Маракану» в Рио-де-Жанейро.

В 1954-м в Швейцарии уже было 16 полноценных участников, которые составили 4 группы, после чего был плей-офф. В четвертьфинале прошёл самый результативный матч за всю историю турнира, когда Австрия обыграла Швейцарию 7:5! Однако в следующей стадии победитель этой перестрелки попал под ФРГ 1:6, а в решающем матче немцы, проигрывая венграм уже к 8-й минуте 0:2, сенсационно смогли победить 3:2.

В 1958-м началась история успеха Бразилии. На турнире в Швеции с 17-летним Пеле они с лёгкостью прошли группу, а в полуфинале и финале с одинаковым счётом 5:2 разгромили Францию и Швецию. Кстати, это был первый турнир, на котором выступала команда СССР.

Через четыре года в Чили бразильцы повторили свой успех. «Селесао» вновь спокойно прошли группу, в плей-офф переиграли поочерёдно англичан и чилийцев, а в финале одолели Чехословакию 3:1.

В 1966-м чемпионат мира был доверен Англии, и на этом турнире было много казусов. Так, один из матчей, запланированных на «Уэмбли», пришлось переносить на другую арену, так как владелец стадиона уже запланировал на этот день… собачьи бега. Другая история связана с собакой по кличке Пиклз, которая стала героем ещё до старта турнира. На публичной выставке был похищен главный приз, однако через неделю Пиклз нашла его. Сам же чемпионат мира отметился участием сборной Северной Кореи, правда, следов футболистов после турнира обнаружить не удалось. Для нашей страны этот турнир остаётся лучшим в истории, ведь сборная СССР дошла до полуфинала. В решающем же матче сборная Англии не без помощи советского бокового арбитра Тофика Бахрамова, засчитавшего «гол-фантом», обыграла Германию в овертайме 4:2.

В 1970-м мундиаль принимала Мексика, и Бразилия вернула себе звание чемпиона мира, выиграв три матча в группе и три поединка в плей-офф. В решающем матче была разгромлена Италия 4:1. Пеле стал тогда единственным трёхкратным чемпионом мира в качестве футболиста.

Через четыре года формулу турнира поменяли, и после первого группового этапа был второй. Победители решающих квартетов встретились в финале, и сборная ФРГ обыграла замечательную команду Нидерландов с Йоханом Кройффом.

В 1978-м в Аргентине система розыгрыша турнира осталась прежней, а сборная Нидерландов вновь вышла в финал. В самом конце основного времени «оранжевые» сравняли счёт в матче с аргентинцами, но в дополнительное время «альбиселесте» забили ещё дважды и победили 3:1.

К чемпионату мира-1982 было изменено количество участников, их стало 24, которых разбили по 4 в каждую группу. Из 6 квартетов вышли по 2 команды, которые также разбили на 4 группы по 3 участника, а победители групп встречались в полуфиналах. Италия обыграла Польшу, а Франция и ФРГ выдали один из лучших матчей в истории чемпионатов мира. Основное время завершилось 1:1, а в овертайме к 99-й минуте «лес блё» забили дважды. Однако немцы смогли сравнять счёт и выиграть в серии пенальти. В финале же итальянцы переиграли ФРГ 3:1.

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Чемпионат мира 1986-го должен был пройти в Колумбии, но страна отказалась от турнира по финансовым причинам. Мундиаль вновь состоялся в Мексике и стал бенефисом Диего Марадоны. Кстати, на этот раз после первого группового этапа сразу начался плей-офф. В 1/4 финала Марадона забил в ворота англичан сначала рукой, а потом блеснул гениальностью, обыграв половину команды соперника. Финальный матч аргентинцев и немцев выдался интригующим. Южноамериканцы вели к 74-й минуте 2:0, но немцы к 82-й его сравняли. Однако на 85-й Бурручага принёс аргентинцам победу.

Через четыре года в Италии те же самые команды дошли до финала чемпионата мира, но на этот раз выдали довольно скучный поединок. Всё также решилось на 85-й минуте, когда Бреме реализовал пенальти и принёс немцам победу 1:0.

В 1994-м чемпионат мира доехал до США, где сделали из турнира маркетинговый успех. На том турнире было много сенсаций, например, до полуфинала добрались болгары и шведы. Правда, они проиграли бразильцам и итальянцам, которые выдали очень скучный финал. Основное и дополнительное время завершилось без голов, а промах Роберто Баджо в послематчевой серии пенальти принёс Бразилии третью победу.

В 1998-м году количество участников чемпионата мира возросло до 32. Это был яркий турнир, где солировал Роналдо, классно играли сборные Нидерландов и Хорватии. До финала же добрались хозяева французы и как раз бразильцы. В ночь перед решающей игрой у Роналдо случились проблемы со здоровьем, и он едва не умер. В итоге французы благодаря дублю Зидана победили 3:0 и стали чемпионами мира.

Через четыре года в Японии и Южной Корее Роналдо отыгрался. Он провёл ещё один ярчайший турнир и довёл свою сборную до финала. Соперниками бразильцев стали немцы, но они не смогли что-то противопоставить. Дубль Роналдо принёс бразильцам звание чемпионов мира. Правда, тот турнир запомнился ещё и неадекватным судейством, когда ошибки арбитров буквально протащили Южную Корею по головам Испании и Италии до полуфинала.

В 2006-м в Германии многого ждали от Бразилии с волшебным квадратом Роналдиньо – Адриано – Кака – Роналдо. Однако уже в четвертьфинале Франция остановила чемпионов мира и дошла до финала, где её ждали итальянцы. Основное время завершилось миром 1:1, в овертайме Зидан, проводивший последний матч в профессиональной карьере, ударил головой в грудь Матерацци и получил красную карточку. В серии же послематчевых пенальти итальянцы выиграли.

В 2010-м чемпионат мира впервые прошёл в ЮАР. До финала добрались сборные Нидерландов и Испании, так что было понятно, что в числе победителей мундиалей появится новое имя. Гол Андреса Иньесты позволил именно южанам завоевать трофей.

Через четыре года турнир вновь проходил в Бразилии, и местные болельщики ждали победы своих любимцев. Однако их надежды рухнули в полуфинале, когда «селесао» унизительно проиграли немцам 1:7. Вдобавок к этому бразильцы могли стать свидетелями, как именно в их стране чемпионами мира станут их заклятые соперники из Аргентины во главе с Лионелем Месси. Однако гол Марио Гётце в овертайме принёс успех немцам.

В 2018-м чемпионат мира приехал в Россию. Все мы помним этот яркий турнир, полный впечатлений. Наша сборная остановилась в четвертьфинале, уступив хорватам. Балканцы в итоге дошли до финала, но там их ждала слишком мощная сборная Франции. «Лес блё» выиграли 4:2 и отправились в Катар в ранге действующих чемпионов мира.

Роман Андреев