Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Группа А
Эквадор
Сенегал
Нидерланды
Катар
Группа B
США
Иран
Англия
Уэльс
Группа C
Мексика
Польша
Саудовская Аравия
Аргентина
Группа D
Австралия
Тунис
Дания
Франция
Группа E
Япония
Коста-Рика
Германия
Испания
Группа F
Хорватия
Бельгия
Канада
Марокко
Группа G
Камерун
Бразилия
Сербия
Швейцария
Группа H
Португалия
Южная Корея
Уругвай
Гана
Новости Турнирная таблица Расписание Результаты Статистика Стадионы Онлайн-трансляции Прогнозы и ставки Фрибет 1000 рублей Футбольный тест ЧМ-2022
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Модрич оценил уровень нынешней сборной Хорватии

22 Ноября 2022 • 21:29 Комментировать
Марокко
...
Хорватия
1 3.90 X 3.20 2 2.10
Через 13 ч. 51 мин.

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился мыслями о текущем составе своей национальной команды.

37-летний лидер хорватов предпочитает не сравнивать нынешнюю команду с той, что дошла до финала предыдущего мундиаля в России.

«Я не люблю такие сравнения. Это другая команда, новый состав. Здесь есть и те, кто был с нами тогда, и новые игроки. Очевидно, что этот чемпионат мира – особенный. У нас много качественной и энергичной молодёжи, ветераны помогают новому поколению, делясь своим опытом. Мы хорошо готовы и чувствуем серьёзную поддержку.

Мы все довольны работой, которую проделал наш тренер. Сборная Хорватии пользуется большим уважением на международной арене во многом благодаря ему», – цитирует Sport Луку Модрича.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира Сборная Хорватии Лука Модрич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАРОККО ХОРВАТИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Дания Дания
Тунис Тунис
0
0
1.50 4.40 7.60
Видео
Окончен
Мексика Мексика
Польша Польша
0
0
2.85 3.20 2.70
Видео
Перерыв
Франция Франция
Австралия Австралия
2
1
1.24 6.60 14.00
Видео
23.11.22 в 13:00
Марокко Марокко
Хорватия Хорватия
4.80 3.50 1.86
Видео
23.11.22 в 16:00
Германия Германия
Япония Япония
1.36 5.40 9.20
Видео
23.11.22 в 19:00
Испания Испания
Коста-Рика Коста-Рика
1.32 5.40 11.00
Видео
23.11.22 в 22:00
Бельгия Бельгия
Канада Канада
1.32 5.60 10.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 22 Ноября
23:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Очоа – лучший игрок матча Мексики против Польши
22:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тренер сборной Польши Михневич: «Великие тоже промахиваются»
22:56 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Торрейра: «Сборная Южной Кореи – агрессивный соперник, знаем её достоинства и недостатки»
22:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Жиру - самый возрастной автор гола за Францию на чемпионатах мира
22:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Аргентина – Мексика: прогноз на матч чемпионата мира – 26 ноября 2022
22:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Франция потеряла очередного игрока из-за травмы
22:38 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Жиру забил 50-й гол за сборную - Франция ведёт 2:1
22:36 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Польша – Саудовская Аравия: прогноз на матч чемпионата мира – 26 ноября 2022
22:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Франции уже ведёт в матче с австралийцами
22:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Руджери похвалил Саудовскую Аравию за хороший прессинг
22:32 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Два нулевых матча в один день - такого на чемпионате мира не было с июня 2010 года
22:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Франции отыгралась в матче с Австралией
22:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мостовой: «Месси не может тащить Аргентину в одиночку, ему нужна помощь»
22:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колосков — об игре Польши: «Такой футбол смотреть тяжело»
22:23 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Англия – США: прогноз на матч чемпионата мира – 25 ноября 2022
Все новости
Рекомендуем