Модрич оценил уровень нынешней сборной Хорватии

Полузащитник сборной Хорватии Лука Модрич поделился мыслями о текущем составе своей национальной команды.

37-летний лидер хорватов предпочитает не сравнивать нынешнюю команду с той, что дошла до финала предыдущего мундиаля в России.

«Я не люблю такие сравнения. Это другая команда, новый состав. Здесь есть и те, кто был с нами тогда, и новые игроки. Очевидно, что этот чемпионат мира – особенный. У нас много качественной и энергичной молодёжи, ветераны помогают новому поколению, делясь своим опытом. Мы хорошо готовы и чувствуем серьёзную поддержку.

Мы все довольны работой, которую проделал наш тренер. Сборная Хорватии пользуется большим уважением на международной арене во многом благодаря ему», – цитирует Sport Луку Модрича.