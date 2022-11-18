Далич: «Модрич до сих пор играет так, словно ему 15»

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич оценил выступления полузащитника Луки Модрича. Напомним, хавбек мадридского «Реала» недавно объявил о завершении международной карьеры после чемпионата мира в Катаре.

«Модрич – просто невероятный. Помимо своего таланта, он демонстрирует огромную страсть. Даже несмотря на все те награды, которые он выиграл с мадридским «Реалом», Лука до сих пор играет, словно ему 15 лет», – цитирует Далича World Soccer.

Напомним, Модрич был признан лучшим игроком прошлого чемпионата мира 2018 года в России, где его сборная Хорватии дошла до финала. После выступлений на турнире Лука получил «Золотой мяч».