Зиеш хочет успешно выступить на чемпионате мира, чтобы зимой перейти в «Милан»

Полузащитник лондонского «Челси» и сборной Марокко Хаким Зиеш хочет показать свой уровень на чемпионате мира, чтобы убедить «Милан» купить его в зимнее трансферное окно. Об этом сообщает итальянское издание Calciomercato.

Напомним, летом «Милан» уже рассматривал возможность приобретения Зиеша, но команда Стефано Пиоли не смогла себе позволить трансфер из-за ограниченного бюджета, из-за чего Хаким остался в «Челси».

Год назад Зиеш заявил о завершении карьеры в сборной Марокко из-за конфликта с главным тренером Вахидом Халилходжичем. Тем не менее, футболист возобновил международные выступления после смены наставника.