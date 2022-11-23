Амрабат: «Кокорин фантастический парень»

Марокканский полузащитник «Фиорентины» Софьян Амрабат высказался о своём бывшем одноклубнике Александре Кокорине.

«Кокорин фантастический парень! Отличный футболист, он мне нравится. Он не так много играл в «Фиорентине», но, думаю, сейчас Алекс выглядит отлично», — заявил участник ЧМ-2022, чьи слова приводит издание «Спорт-Экспресс». Также Софьян пожелал российскому форварду всего наилучшего.

Напомним, что Кокорин выступал в составе команды итальянской Серии А с января 2021 года по август 2022 года. Сегодня Амрабат вышел в основном составе сборной Марокко, которая сыграла нулевую ничью в первом матче катарского мундиаля против Хорватии.