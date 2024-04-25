В «РБ Лейпциге» приняли решение по Симонсу

«РБ Лейпциг» планирует обратиться к «ПСЖ» с предложением о продлении аренды атакующего полузащитника Хави Симонса ещё на один сезон. Об этом на своих страницах рассказывает Bild.

В стане «быков» довольны выступлениями Симонса и хотят сохранить его в команде ближайшим летом. При этом главному тренеру «ПСЖ» Луису Энрике очень нравится Симонс. Пока неизвестно, что решит рулевой парижан – возвращать Хави или оставить его набираться опыта ещё на год.

За «РБ Лейпциг» 21-летний Хави Симонс провёл 40 матчей. В них футболист записал на свой счёт девять голов и 14 голевых передач на партнёров.