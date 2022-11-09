Хорватский журналист — о вызове Ловрена в сборную: «Многие могут быть против, но решение выступать за «Зенит» — это его личное дело»

Хорватский журналист Томислав Габелич высказался о включении защитника «Зенита» Деяна Ловрена в состав национальной сборной на предстоящий чемпионат мира.

По словам журналиста, тот факт, что Ловрен выступает за российский клуб, никак не влияет на решение тренерского штаба сборной Хорватии.

«Это опытный игрок и лидер раздевалки. В сборной Хорватии этому игроку отводится несколько ключевых ролей. Многие могут быть против, но решение Деяна Ловрена выступать за «Зенит» — это его личное дело», — цитирует Габелича Sport24.

В нынешнем сезоне 33-летний Ловрен провёл в составе «сине-бело-голубых» 15 матчей, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Напомним, чемпионат мира пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.