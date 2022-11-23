Гранат считает Хорватию «тёмной лошадкой» ЧМ-2022

Бывший футболист «Динамо» Владимир Гранат высказался о шансах сборной Хорватии на чемпионате мира – 2022. Напомним, на предыдущем мундиале в России хорваты добрались до финала, где уступили сборной Франции (2:4).
«Хорватия — темная лошадка. Думаю, что у них хорошие шансы, чтобы повторить успех прошлого мундиаля. В их сборной играют высококлассные игроки из разных топ-чемпионатов», — приводит слова Граната «Чемпионат».
Эксперт отметил, что хорваты не являются фаворитами чемпионата мира, это именно темная лошадка турнира.
В матче первого тура мундиаля сборная Хорватии сыграла вничью с Марокко (0:0).
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