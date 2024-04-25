За Рангника требуют огромные деньги

«Бавария» работает над назначением Ральфа Рангника главным тренером команды. Впрочем, приглашение 65-летнего специалиста будет дорогим. Если верить информации Salzburger Nachrichten, то Австрийский футбольный союз требует за выкуп контракта Рангника компенсацию в 15 миллионов евро.

Ральф Рангник тренирует национальную сборную Австрии с июня 2022 года. Ближайшим летом команда выступит на чемпионате Европы, где её соперниками на групповой стадии станут сборные Франции, Польши и Нидерландов.

Напомним, что в своё время Ральф Рангник работал в России – в руководстве «Локомотива».

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