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За Рангника требуют огромные деньги

25 Апреля 2024 • 20:54 Комментировать

«Бавария» работает над назначением Ральфа Рангника главным тренером команды. Впрочем, приглашение 65-летнего специалиста будет дорогим. Если верить информации Salzburger Nachrichten, то Австрийский футбольный союз требует за выкуп контракта Рангника компенсацию в 15 миллионов евро.

Ральф Рангник тренирует национальную сборную Австрии с июня 2022 года. Ближайшим летом команда выступит на чемпионате Европы, где её соперниками на групповой стадии станут сборные Франции, Польши и Нидерландов.

Напомним, что в своё время Ральф Рангник работал в России – в руководстве «Локомотива».

Раскрыты жёсткие условия, которые Роналду ставил Рангнику в «Манчестер Юнайтед»

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