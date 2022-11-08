Это'О выбрал неожиданную пару финалистов ЧМ-2022

Легендарный камерунский футболист Самюэль Это’О назвал свою пару финалистов предстоящего чемпионата мира в Катаре.

«У Африки всегда был потенциал на хорошее выступление на чемпионате мира. Но у африканских сборных раньше не получалось проявить себя лучшим образом. У них есть шансы не только участвовать на чемпионатах мира, но и выигрывать турнир», – приводит слова бывшего форварда «Барселоны», «Анжи» и «Челси» в интервью Ouest France.

По мнению олимпийского чемпиона, в финале катарского мундиаля могут встретиться сборные Марокко и Камеруна, а остальные африканские участники ЧМ-2022 выйдут в плей-офф.

Напомним, что чемпионат мира начнётся уже 20 ноября с игры Катара против Эквадора. КАФ на турнире будут представлять Сенегал, Марокко, Гана, Камерун и Тунис.

