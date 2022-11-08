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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Это'О выбрал неожиданную пару финалистов ЧМ-2022

08 Ноября 2022 • 19:49 Комментировать (1)
Марокко
...
Хорватия
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23.11 13:00

Легендарный камерунский футболист Самюэль Это’О назвал свою пару финалистов предстоящего чемпионата мира в Катаре.

«У Африки всегда был потенциал на хорошее выступление на чемпионате мира. Но у африканских сборных раньше не получалось проявить себя лучшим образом. У них есть шансы не только участвовать на чемпионатах мира, но и выигрывать турнир», – приводит слова бывшего форварда «Барселоны», «Анжи» и «Челси» в интервью Ouest France.

По мнению олимпийского чемпиона, в финале катарского мундиаля могут встретиться сборные Марокко и Камеруна, а остальные африканские участники ЧМ-2022 выйдут в плей-офф.

Напомним, что чемпионат мира начнётся уже 20 ноября с игры Катара против Эквадора. КАФ на турнире будут представлять Сенегал, Марокко, Гана, Камерун и Тунис.
 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Камеруна Чм-2022 Сборная Марокко Самюэль Это-О
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МАРОККО ХОРВАТИЯ
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Комментарии (1)
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Bettega
08 Ноября 2022 в 19:58
накуренный лгбтшник
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