Мантуан признался, что будет болеть за Хорватию на ЧМ-2022

Атакующий полузащитник петербургского «Зенита» Густаво Мантуан рассказал о том, за кого будет болеть на катарском чемпионате мира кроме Бразилии.

«Пожелал удачи Ловрену. Сказал, что для меня Хорватия — вторая сборная, за которую буду болеть на чемпионате мира после сборной Бразилии», — приводит слова Густаво издание «Чемпионат». Плеймейкер петербургского клуба отметил, что мечтает увидеть финал между Бразилией и Хорватией.

Напомним, что свой путь в Катаре «клетчатые» начнут с игры против Марокко завтра, 23 ноября. Стартовый свисток поединка в Эль-Байте запланирован на 13:00 по московскому времени.