Журналист считает, что игроки из РПЛ могут быть вызваны в сборную Хорватии

Хорватский журналист Томислав Габелич считает, что сборная Хорватии не станет отказываться от игроков из РПЛ, несмотря на текущую ситуацию в мире.

По мнению Габелича, хорватские болельщики понимают, что футболисты из их страны имеют право выступать где угодно. Однако журналист также отметил, что сейчас в РПЛ, кроме защитника «Зенита» Деяна Ловрена, нет игроков, которые могли бы попасть в состав национальной сборной.

«Дверь для хорватов из РПЛ, конечно же, открыта. Если они показывают качественную игру на высоком уровне, то заслуживают играть в сборной. Вопрос только в одном: есть ли другие хорваты из РПЛ, кроме Ловрена, способные играть в сборной?» — приводит слова Габелича Sport24.

Напомним, сборная Хорватии примет участие в грядущем чемпионате мира, который пройдёт в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря. Балканская команда начнёт турнир в группе F, в которую также попали сборные Марокко, Канады и Бельгии.