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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Журналист считает, что игроки из РПЛ могут быть вызваны в сборную Хорватии

21 Октября 2022 • 13:40 Комментировать
Марокко
...
Хорватия
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23.11 13:00

Хорватский журналист Томислав Габелич считает, что сборная Хорватии не станет отказываться от игроков из РПЛ, несмотря на текущую ситуацию в мире.

По мнению Габелича, хорватские болельщики понимают, что футболисты из их страны имеют право выступать где угодно. Однако журналист также отметил, что сейчас в РПЛ, кроме защитника «Зенита» Деяна Ловрена, нет игроков, которые могли бы попасть в состав национальной сборной.

«Дверь для хорватов из РПЛ, конечно же, открыта. Если они показывают качественную игру на высоком уровне, то заслуживают играть в сборной. Вопрос только в одном: есть ли другие хорваты из РПЛ, кроме Ловрена, способные играть в сборной?» — приводит слова Габелича Sport24.

Напомним, сборная Хорватии примет участие в грядущем чемпионате мира, который пройдёт в Катаре в период с 20 ноября по 18 декабря. Балканская команда начнёт турнир в группе F, в которую также попали сборные Марокко, Канады и Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Хорватии Деян Ловрен РПЛ
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