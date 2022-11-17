Зароури заменит травмированного Арита в сборной Марокко

Вингер английского «Бёрнли» Анасс Зароури заменит получившего травму полузащитника «Марселя» Амина Арита в сборной Марокко на чемпионате мира – 2022. Об этом сообщает GBeNeFN.

Арит получил травму во время поединка 15 тура чемпионата Франции, в котором сошлись «Марсель» и «Монако».

Ранее Зароури выступал за молодёжную сборную Бельгии (до 21 года). Теперь же, во время турнира в Катаре, футболист имеет шансы сыграть против бывшей команды – Марокко предстоит сразиться с Бельгией 27 ноября в рамках второго тура группового этапа.

Начнёт же турнир марокканский коллектив матчем против Хорватии 23 ноября.