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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Зароури заменит травмированного Арита в сборной Марокко

17 Ноября 2022 • 19:13 Комментировать
Марокко
...
Хорватия
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23.11 13:00

Вингер английского «Бёрнли» Анасс Зароури заменит получившего травму полузащитника «Марселя» Амина Арита в сборной Марокко на чемпионате мира – 2022. Об этом сообщает GBeNeFN.

Арит получил травму во время поединка 15 тура чемпионата Франции, в котором сошлись «Марсель» и «Монако».

Ранее Зароури выступал за молодёжную сборную Бельгии (до 21 года). Теперь же, во время турнира в Катаре, футболист имеет шансы сыграть против бывшей команды – Марокко предстоит сразиться с Бельгией 27 ноября в рамках второго тура группового этапа.

Начнёт же турнир марокканский коллектив матчем против Хорватии 23 ноября.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Бельгии Сборная Марокко Амин Арит Анасс Зароури
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МАРОККО ХОРВАТИЯ
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