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Хави определился с приоритетными кандидатами на усиление опорной зоны

25 Апреля 2024 • 11:38 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Реал Мадрид
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26.04 22:00

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес определился с приоритетными кандидатами на усиление опорной зоны. По информации от Mundo Deportivo, наставнику «сине-гранатовых» очень нравятся Мартин Субименди из «Реал Сосьедада» и Йозуа Киммих из мюнхенской «Баварии».

Как сообщает источник, «Барселоне» будет трудно заполучить кого-либо из этих футболистов. Всё дело в том, что экономическая ситуация не позволяет тратить «сине-гранатовым» большие деньги.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может обратить внимание на более бюджетного кандидата в лице Гидо Родригеса из «Бетиса», который летом с большой долей вероятности станет свободным агентом.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Барселона Реал Сосьедад Хави Эрнандес Йозуа Киммих Мартин Субименди трансферы футбола - лето 2024 ещё теги

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