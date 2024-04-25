Хави определился с приоритетными кандидатами на усиление опорной зоны

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес определился с приоритетными кандидатами на усиление опорной зоны. По информации от Mundo Deportivo, наставнику «сине-гранатовых» очень нравятся Мартин Субименди из «Реал Сосьедада» и Йозуа Киммих из мюнхенской «Баварии».

Как сообщает источник, «Барселоне» будет трудно заполучить кого-либо из этих футболистов. Всё дело в том, что экономическая ситуация не позволяет тратить «сине-гранатовым» большие деньги.

Ранее сообщалось, что «Барселона» может обратить внимание на более бюджетного кандидата в лице Гидо Родригеса из «Бетиса», который летом с большой долей вероятности станет свободным агентом.