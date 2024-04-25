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Чемпионат Германии. Бундеслига

Хёнесс обозначил позицию относительно назначения Рангника на пост главного тренера «Баварии»

25 Апреля 2024 • 17:27 Комментировать (1)
Бавария
...
Айнтрахт Фр
1 1.40 X 5.40 2 6.70
27.04 16:30

Почетный президент «Баварии» Ули Хёнесс считает правильным решением назначение Ральфа Рангника новым главным тренером команды.

По информации издания Bild, ранее функционер называл 65-летнего специалиста «врагом «Баварии», однако на данный момент изменил своё мнение и поддерживает его приглашение в клуб.

Накануне различные СМИ сообщали, что Рангник может стать новым главным тренером мюнхенцев летом. Затем Ральф, который сейчас возглавляет сборную Австрии, подтвердил факт переговоров с «Баварией».

Стоит напомнить, что в феврале этого года «Бавария» объявила об уходе нынешнего главного тренера Томаса Тухеля по окончании сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Бавария Ральф Рангник Ули Хенесс Бундеслига ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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snk6565
25 Апреля 2024 в 17:53
Мои "поздравления" болелам Баварии...уж мы то этого деятеля знаем))))
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