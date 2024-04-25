Хёнесс обозначил позицию относительно назначения Рангника на пост главного тренера «Баварии»

Почетный президент «Баварии» Ули Хёнесс считает правильным решением назначение Ральфа Рангника новым главным тренером команды.
По информации издания Bild, ранее функционер называл 65-летнего специалиста «врагом «Баварии», однако на данный момент изменил своё мнение и поддерживает его приглашение в клуб.
Накануне различные СМИ сообщали, что Рангник может стать новым главным тренером мюнхенцев летом. Затем Ральф, который сейчас возглавляет сборную Австрии, подтвердил факт переговоров с «Баварией».
Стоит напомнить, что в феврале этого года «Бавария» объявила об уходе нынешнего главного тренера Томаса Тухеля по окончании сезона.
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