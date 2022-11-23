Агент: «У российских клубов ноль шансов привезти игроков, отличившихся на чемпионате мира»

Футбольный агент Николай Пырнеу оценил вероятность перехода игроков, ярко проявивших себя на чемпионате мира, в российские клубы.

По мнению Пырнеу, такие футболисты не захотят переезжать в российский чемпионат из-за невозможности участия наших команд в еврокубковых турнирах, так как помимо денег, игрокам нужна ещё и слава.

«Моё личное мнение — у российских клубов ноль шансов привезти игроков, отличившихся в Катаре», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, весной нынешнего года ФИФА и УЕФА отстранили российские клубы и сборные от участия во всех международных турнирах. Из-за чего наша национальная команда сейчас имеет возможность проводить лишь товарищеские встречи.