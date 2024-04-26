Мусиала выбрал между Роналду и Месси

Футболист «Баварии» и сборной Германии Джамал Мусиала сделал свой выбор между Криштиану Роналду и Лионелем Месси.

Португалец и аргентинец уже не выступают в Европе, однако извечные разговоры о том, кто из них лучше, по-прежнему не утратили актуальность. Впрочем, у Мусиалы есть чёткий ответ на этот вопрос: «Роналду или Месси? Для меня Месси – лучший игрок всех времён», – цитирует Transfer News Live 21-летнего немецкого футболиста.

Напомним, что Криштиану Роналду с начала прошлого года представляет цвета саудовского «Аль-Насра». Лионель Месси летом того же года перешёл в американский «Интер Майами».