Модрич: «Очень хорошо себя чувствую перед началом чемпионата мира»

Полузащитник сборной Хорватии и мадридского «Реала» Лука Модрич оценил своё состояние перед стартом выступлений на чемпионате мира. Напомним, что сегодня в 13:00 по московскому времени подопечные Златко Далича начнут свой путь на турнире матчем против сборной Марокко.

«Честно говоря, я чувствую себя очень хорошо перед стартом чемпионата мира, хотя в этом сезоне я отыграл почти все минуты за «Реал» Мадрид. До сих пор чувствую себя хорошо, когда играю в футбол. Я здесь, чтобы играть и наслаждаться чемпионатом мира. Я очень счастлив», – сказал Модрич на пресс-конференции.

Ранее Лука признался, что завершит карьеру в сборной Хорватии после этого чемпионата мира.