В чём суть чемпионата мира по футболу-2022 в Катаре

Накануне старта чемпионата мира в Катаре сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило задаться философским вопросом. Зачем вообще нужен этот турнир?

Каждые четыре года большая часть мира сходит с ума. О том, что проходит чемпионат мира по футболу, знают все. В барах и ресторанах транслируют матчи, по телевизору и на веб-сайтах крутится реклама, связанная с мундиалем. Даже люди, которые не любят этот вид спорта, прекрасно знают, что проходит этот турнир. В итоге почти все проникаются этой «лихорадкой». Пожалуй, во всем мире есть только одно другое спортивное мероприятие, которое охватывают планету. Речь про летнюю Олимпиаду, конечно. Даже зимняя не настолько популярна, потому что Африка, Австралия, Южная Америка и южные страны Европы и Азии не так интересуются ею.

Ни один другой чемпионат мира ни по какому виду спорта не охватывает всю планету. Причин тут несколько. Футбол всё же остается самым демократичным из игровых видов спорта – нужен только мяч, который можно сделать из подручных материалов. В бедных районах планеты до сих пор бывает, что его делают из тряпок, бумаги и всего остального, что есть под рукой. Воротами же может быть что угодно – хоть два камня.

Помимо простоты ФИФА сумела сохранить некую эксклюзивность чемпионата мира. Есть много видов спорта, где мундиали проходят каждый год. Конечно же, статус чемпиона мира размывается, когда это просто один из постоянных стартов. В футболе же турнир проходит раз в четыре года. За свою карьеру каждый игрок может сыграть на ограниченном количестве турниров. Рекорд принадлежит Антонио Карбахалу и Лотару Маттеусу, которые приняли участие в пяти мундиалях за всю карьеру. Всего в пяти! В некоторых видах спорта лидеры побеждают чаще.

Кроме того, чемпионат мира в футболе остается турниром, куда стремятся приехать лучшие игроки со всей планеты. В хоккее или баскетболе бывают случаи, когда представители американских лиг не приезжают по разным причинам. В футболе же невозможно представить, чтобы топ-игрок по своей инициативе отказался от участия в мундиале.

Хоть последние годы и ходят разговоры о том, что футбол национальных сборных вымирает, что уровень игры никогда не сравнится с клубным, каждый розыгрыш чемпионата мира приковывает внимание всего мира.

Помимо прочего, чемпионат мира – это история не только про футбол. И даже не только про деньги, хотя это огромный бизнес. Это ещё история про окружающий мир. ФИФА старается давать разным странам шанс проводить чемпионат мира, независимо ни от чего. За последние двадцать лет мы видели турниры в Японии и Южной Корее, Южной Африке, Бразилии, России, а теперь будет Катар. Разнообразие ФИФА позволяет многим людям путешествовать, не отходя от телеэкранов. В конце концов есть ощущение, что далеко не все вообще знали о существовании такой страны, как Катар, а теперь её запомнят.

Конечно, для организаторов турнира чемпионат мира имеет очень прикладное значение. Для ФИФА – это огромные деньги. Не зря в организации отчётный финансовый период равен четырём годам – от одного чемпионата мира до другого. С другой стороны, огромные деньги позволяют устраивать этот праздник. Сами организаторы тоже преследуют свои цели. Тот же Катар чемпионатом мира хочет показать, что это современная страна, куда можно приезжать туристам.

В общем, чемпионат мира – это довольно многогранная история. Очень здорово, что такой турнир существует, и мы станем свидетелями нового мундиаля.

Роман Андреев