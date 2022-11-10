18-летний Ханнус вызван в сборную Марокко на ЧМ-2022

Молодой талант «Генка» Билаль эль-Ханнус попал в окончательную заявку национальной сборной Марокко на чемпионат мира – 2022.

18-летний эль-Ханнус в нынешнем сезоне провел за «Генк» 15 матчей и сделал одну результативную передачу. Футболист является частью лучшей атакующей линии в чемпионате Бельгии. «Генк» в настоящее время лидирует в турнире, сумев за 16 проведённых игр потерпеть лишь одно поражение.

Сборной Марокко во время группового этапа турнира в Катаре предстоит сыграть с национальными командами Канады, Бельгии и Хорватии.

Первый матч соревнования коллектив проведёт 23 ноября со сборной Хорватии.