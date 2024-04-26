В «Байере» рассказали, трансфер какого игрока повлиял на команду больше всего

Футбольный функционер Симон Рольфес, который занимает пост спортивного директора леверкузенского «Байера», рассказал о трансфере, который оказал серьезное влияние на успехи клуба.

«Ключевым элементом был Гранит Джака. Шестерка – это сердце команды на поле. Это очень важная стратегическая позиция. Джака является связующим звеном команды на поле», - передает слова Рольфеса Euro Foot.

Напомним, что «Байер» досрочно гарантировал себе чемпионский титул в Бундеслиге. Кроме того, подопечные Хаби Алонсо претендуют на победы в Кубке Германии и Лиге Европы. В полуфинале еврокубка «фармацевты» встретятся с итальянской «Ромой».