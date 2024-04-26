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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Байере» рассказали, трансфер какого игрока повлиял на команду больше всего

26 Апреля 2024 • 06:56 Комментировать

Футбольный функционер Симон Рольфес, который занимает пост спортивного директора леверкузенского «Байера», рассказал о трансфере, который оказал серьезное влияние на успехи клуба.

«Ключевым элементом был Гранит Джака. Шестерка – это сердце команды на поле. Это очень важная стратегическая позиция. Джака является связующим звеном команды на поле», - передает слова Рольфеса Euro Foot.

Напомним, что «Байер» досрочно гарантировал себе чемпионский титул в Бундеслиге. Кроме того, подопечные Хаби Алонсо претендуют на победы в Кубке Германии и Лиге Европы. В полуфинале еврокубка «фармацевты» встретятся с итальянской «Ромой».

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Евро-Футбол.Ру,
Симон Рольфес Гранит Джака Байер ещё теги
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