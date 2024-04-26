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Чемпионат Германии. Бундеслига

Алонсо хочет усилить «Байер» защитником «Реала»

26 Апреля 2024 • 09:02 Комментировать

Защитник мадридского «Реала» Рафа Марин, выступающий на правах аренды за «Алавес», может перебраться в чемпионат Германии. Об этом сообщается на страницах Todofichajes.

Согласно сведениям источника, в подписании 21-летнего центрального защитника заинтересован леверкузенский «Байер». Главный тренер «фармацевтов» Хаби Алонсо лично настаивает на подписании соотечественника.

Трансферная стоимость испанца оценивается в пять миллионов евро. Его арендное соглашение с «Алавесом» истекает в конце июня 2024 года.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Марин провел 29 поединков и получил пять желтых карточек.

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