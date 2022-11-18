Глушаков: «На ЧМ-2022 буду болеть за Хорватию и Сербию»

Хавбек подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался на тему команд, за которые игрок будет болеть на предстоящем чемпионате мира.

«По возможности буду следить за чемпионатом мира. Точно будет много интересных матчей. Я буду болеть за Хорватию и Сербию. Они близки нам по духу», — заявил чемпион России в интервью «Чемпионату».

Напомним, что главный старт четырёхлетия будет дан уже в воскресенье, 20 ноября. Сербия на групповом этапе встретится с Бразилией, Швейцарией и Камеруном. Соперниками Хорватии будут Бельгия, Канада и Марокко.