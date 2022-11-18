Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Глушаков: «На ЧМ-2022 буду болеть за Хорватию и Сербию»

18 Ноября 2022 • 09:28 Комментировать
Марокко
...
Хорватия
1 4.15 X 3.20 2 2.02
23.11 13:00

Хавбек подмосковных «Химок» Денис Глушаков высказался на тему команд, за которые игрок будет болеть на предстоящем чемпионате мира.

«По возможности буду следить за чемпионатом мира. Точно будет много интересных матчей. Я буду болеть за Хорватию и Сербию. Они близки нам по духу», — заявил чемпион России в интервью «Чемпионату».

Напомним, что главный старт четырёхлетия будет дан уже в воскресенье, 20 ноября. Сербия на групповом этапе встретится с Бразилией, Швейцарией и Камеруном. Соперниками Хорватии будут Бельгия, Канада и Марокко.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Денис Глушаков Чм-2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
МАРОККО ХОРВАТИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Ноября
10:01 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Динияр Билялетдинов: «Нездоровый ажиотаж стоит вокруг ЧМ-2022»
09:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Браим Диас упустил возможность сыграть на Мундиале
09:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Глушаков: «На ЧМ-2022 буду болеть за Хорватию и Сербию»
07:33 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Брайан Рой: «У Нидерландов - лучшая защита в мире»
07:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мальдини: «К сожалению, не удалось продлить контракт Леау до чемпионата мира»
06:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Верховод скептически относится к чемпионату мира в Катаре 1
05:47 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Миланские студенты подарили футболки сборной Ганы
05:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хави: «Катар может стать сенсацией чемпионата мира»
00:49 · Чемпионат мира 2022 по футболу
У сборной Аргентины есть проблемы с двумя футболистами в преддверии ЧМ-2022
00:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сорокин – о Катаре: «С размещением или транспортом проблем быть не должно»
00:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мане перенёс операцию на малоберцовой кости
00:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Тотти: «Чемпионат мира без Италии похож на Рим без Колизея»
00:04 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сорокин: «Около 350 россиян задействовано на Чемпионате Мира»
17 Ноября
23:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колыванов: «Хочется, чтобы Месси стал чемпионом мира» 1
23:48 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Роналду: «Месси — это волшебный игрок» 1
Все новости
Рекомендуем