«Милан» отправил скаутов на матч Марокко - Хорватия

«Милан» отправил своих скаутов на матча первого тура группового этапа чемпионата мира между сборными Марокко и Хорватии. Об этом в своих социальных сетях утверждает журналист Даниэль Лонго.

По информации источника, полузащитник «Челси» Хаким Зиеш – далеко не единственный футболист, которого сегодня будут просматривать скауты «россонери». Тем не менее, имена других трансферных целей клуба пока что не разглашаются.

Напомним, «Милан» в данный момент идёт на втором месте в чемпионате Италии, отставая от лидирующего «Наполи» на 8 очков. «Россонери» вышли из группы в Лиге чемпионов и сыграют в ⅛ финала с «Тоттенхэмом».