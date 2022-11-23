Булыкин считает Ловрена лидером сборной Хорватии

Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин высказался о защитнике сборной Хорватии Деяне Ловрене.

«Как мне игра Ловрена в матче с Марокко? Нормально, надежно. Опасных моментов у ворот сборной Хорватии в этой игре особо не было. Посмотрим, как он будет действовать в следующих матчах», — приводит слова Ловрена «РБ Спорт». По мнению эксперта, Ловрен является лидером сборной Хорватии.

Матч первого тура группового этапа чемпионата мира Марокко – Хорватия завершился нулевой ничьей. В следующем туре мундиаля хорваты сыграют с Канадой, встреча пройдет 27 ноября в 19:00 по московскому времени.