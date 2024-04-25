В «Байере» высказались о будущем Та

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Симон Рольфес заявил, что клуб ведёт диалог с центральным защитником команды Джонатаном Та по поводу продления контракта.

«Мы хотим удержать Та в команде и продлить с ним контракт после 2025 года. Предметный разговор с футболистом состоится по окончании текущего сезона», - приводит слова Рольфеса инсайдер Фабрицио Романо.

Также Рольфес добавил, что сам игрок планирует остаться в «Байере». Действующее соглашение с ним истекает 30 июня 2025 года. В 40 матчах сезона-2023/2024 Та забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

«Байер» впервые в своей истории завоевал чемпионский титул и прервал 11-летнюю гегемонию мюнхенской «Баварии» в Бундеслиге.