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Чемпионат Германии. Бундеслига

В «Байере» высказались о будущем Та

25 Апреля 2024 • 17:55 Комментировать
Байер Л
...
Штутгарт
27.04 19:30

Спортивный директор леверкузенского «Байера» Симон Рольфес заявил, что клуб ведёт диалог с центральным защитником команды Джонатаном Та по поводу продления контракта.

«Мы хотим удержать Та в команде и продлить с ним контракт после 2025 года. Предметный разговор с футболистом состоится по окончании текущего сезона», - приводит слова Рольфеса инсайдер Фабрицио Романо.

Также Рольфес добавил, что сам игрок планирует остаться в «Байере». Действующее соглашение с ним истекает 30 июня 2025 года. В 40 матчах сезона-2023/2024 Та забил шесть мячей и сделал одну результативную передачу.

«Байер» впервые в своей истории завоевал чемпионский титул и прервал 11-летнюю гегемонию мюнхенской «Баварии» в Бундеслиге.

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Симон Рольфес Джонатан Та Байер ещё теги

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БАЙЕР Л ШТУТГАРТ
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