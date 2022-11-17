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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Кто выйдет из группы F на чемпионате мира

17 Ноября 2022 • 09:37 Комментировать
Марокко
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Хорватия
1 4.20 X 3.20 2 2.00
23.11 13:00

Серебряный и бронзовый призёры чемпионата мира-2018 оказались в одной группе на турнире в Катаре. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет, выйдут ли они в плей-офф, или кто-то из соперников сумеет опередить.

Если взглянуть на итоги чемпионата мира-2018, кажется, что в группе F нет большой интриги в том, кто выйдет в плей-офф. Четыре года назад сборная Хорватии дошла до финала мундиаля, а команда Бельгии стала третьей. И всё же абсолютно неправильно делать прогнозы, основываясь только на том, что было четыре с лишним года назад. Конечно, бельгийцы и хорваты выглядят фаворитами в группе со сборными Марокко и Канады, но всё же вероятность сенсации существует.

Отталкиваться надо именно от европейцев. За четыре года с турнира в России и Хорватия, и Бельгия стали слабее. Основная проблема балканцев заключается в том, что команда просто постарела. Марио Манджукич и Ведран Чорлука завершили футбольную карьеру, Даниэль Субашич больше не выступает за сборную, другие лидеры той команды просто приблизились к преклонному по футбольным меркам возрасту. Новые лица, естественно, появились, но едва ли Марио Пашалича, Николу Влашича можно сравнить по уровню с легендами хорватской команды. Конечно, есть молодые таланты, но пока они тоже не вышли на топ-уровень.

У бельгийцев ситуация примерно такая же. Про Эдена Азара и вспоминать несерьёзно. Венсан Компани уже тренер не первый год, Томас Вермален тоже повесил бутсы на гвоздь, а Тоби Альдервейрельд, Ян Вертонген доигрывают в разной степени в Европе, Маруан Феллайни и вовсе уехал в Китай. Конечно, у бельгийцев появляется новые игроки, но пока не такие яркие, как в предыдущем поколении. Правда, у «красных дьяволов» в расцвете сил Кевин де Брёйне и Тибо Куртуа, что даёт команде серьёзное преимущество.

Если смотреть на две другие команды, то, кажется, у марокканцев шансов особо нет. Мало того что в команде традиционный африканский бардак – главного тренера поменяли буквально в августе этого года. Вдобавок накануне турнира травму получил Юссеф Эн-Несири. В общем марокканцы, которые на уровне Африки не блещут, едва ли смогут что-то показать на мундиале.

Что касается канадцев, то это серая лошадка турнира. Команда во второй раз в истории пробилась на чемпионат мира, но сделала это крайне уверенно, опередив США и Мексику. Такой результат дорогого стоит. У канадцев есть звёзды – Альфонсо Дэвис и Жонатан Давид. Главное, что канадцам нечего терять, и у этой команды есть задор. Смелость города берёт и может помочь выйти в плей-офф турнира. Против канадцев говорит отсутствие опыта. На чемпионатах мира это действительно может стать решающим фактором.

Бельгийцы, пожалуй, фавориты этого квартета, а марокканцы – аутсайдеры. Хорваты явно имеют больше шансов, чем канадцы, и в этом смысле очная игра во втором туре может стать решающей. За балканцев говорит календарь – в последнем туре бельгийцам уже, возможно, не придётся выставлять всех лидеров. В общем, хорваты вроде должны выходить из группы вслед за бельгийцами, но стоит допустить сенсацию.

Роман Андреев

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МАРОККО ХОРВАТИЯ
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