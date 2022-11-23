Мазрауи получил травму в матче с Хорватией

Защитник мюнхенской «Баварии» и сборной Марокко Нуссер Мазрауи получил травму матче первого тура группового этапа чемпионата мира с Хорватией. Футболиста заменили на 60-й минуте, уведя с поля на носилках.

Напомним, из-за небольшого повреждения Мазрауи не сразу вкатился в сезон в составе мюнхенской «Баварии», с которой подписал контракт этим летом на правах свободного агента. Тем не менее, Нуссер со временем сумел набрать оптимальные кондиции и помочь своему клубу результативными действиями и качественной игрой в обороне.

Сейчас пока неизвестно, насколько серьёзной является травма Мазрауи. Всё станет понятно после того, как футболист пройдёт обследование.