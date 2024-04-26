Мусиала назвал трёх лучших игроков мира на данный момент

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Джамал Мусиала поделился мнением о лучших футболистах мира на сегодняшний день.

«Лучший игрок в мире прямо сейчас? Килиан Мбаппе и Гарри Кейн проводят феноменальный сезон, как и Джуд Беллингем. Многие игроки показывают невероятные результаты, приятно видеть такую конкуренцию. Нельзя назвать кого-то одного, кто безоговорочно является лучшим на данный момент», – цитирует Bayern & Germany Мусиалу.

Все три игрока, который назвал 21-летний немец, продолжают борьбу за главный клубный трофей – Лигу чемпионов. «ПСЖ» с Мбаппе сыграет в полуфинале с дортмундской «Боруссией», а «Бавария» с Кейном поспорит за путёвку в финал с мадридским «Реалом», в котором выступает Беллингем.