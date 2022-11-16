Вида провёл сотый матч за сборную Хорватию

Сборная Хорватии обыграла с минимальным счётом Саудовскую Аравию в товарищеском матче, а один из игроков «клетчатых» прошёл важную отметку по международным играм.

Речь идёт о защитнике Домагое Виде. Игрок «Бешикташа» вышел на замену вместо Деяна Ловрена в середине второго тайма, и этот поединок стал сотым в карьере футболиста за национальную команду.

Первая встреча в футболке Хорватии для Виды прошла в 2010 году. За этот период Домагой принял участие в трёх чемпионатах Европы и двух мундиалях. Турнир в России четыре года назад принёс защитнику серебряную медаль. Отметим, что Вида попал в финальную заявку и на предстоящий ЧМ-2022 в Катаре.