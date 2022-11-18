Какие задачи поставили перед собой сборные на чемпионате мира

В воскресенье стартует чемпионат мира в Катаре, и сборные уже прибывают в эту ближневосточную страну. Накануне турнира сетевое издание«Евро-Футбол.Ру» размышляет, какие задачи ставят перед собой сборные на этом турнире.

Если говорить о чемпионате мира по футболу, то традиционно сборные можно поделить на две группы. Одни ставят главную задачу – выиграть турнир. Любой другой результат будет признан неудачей, пускай и в разной мере. Поражение в финале и невыход из группы являются одинаковым результатом с точки зрения главной цели, но всё же есть разница. Другие же команды ставят себе задачу просто удачно выступить. Для кого-то это выход из группы, для кого-то попадание в четвертьфинал. Однако сути это не меняет в глобальном смысле.

Причём есть набор команд, которые хоть и ставят себе целью выйти из группы, понимают, что добиться этого почти невозможно. Например, сборные Ирана, Саудовской Аравии, Туниса, Марокко, Коста-Рики наверняка хотят выйти в плей-офф. Даже ставят такую задачу, что логично. Глупо же ставить задачу приехать на чемпионат мира и сразу вылететь. Однако едва ли у этих команд есть высокие шансы на реализацию своих целей.

Понятное дело, кто ставит себе задачу выиграть чемпионат мира. Аргентина, Франция, Испания, Германия, Бразилия, Португалия реально рассчитывают побороться за этот трофей. Наверное, задачу выиграть чемпионат мира ставят перед собой Нидерланды, Англия, возможно, Бельгия, но вряд ли всерьёз рассчитывают на её достижение. Дойти бы до четвертьфинала, а там уж всякое может случиться.

Кто думает примерно также? Наверное, Сенегал, США, Мексика, Польша, Дания, Хорватия, Сербия, Швейцария, Уругвай думают примерно в таких категориях. Надо выйти из группы и преодолеть первую стадию плей-офф – и это уже будет успех, не самый громкий, но значимый для этих стран, для этих сборных. В конце концов в четвертьфинале действительно может всякое случиться, ведь это один матч. В отдельном матче можно обыграть и фаворита. Удаление в составе соперника или банальная удача, а там уже полуфинал.

Кто же думает просто выйти из группы? Вряд ли большие задачи перед собой ставят Эквадор, Уэльс, Австралия, Япония, Канада, Камерун, Гана и Южная Корея. Думается, что в этих командах прекрасно понимают, что даже выход из группы – это задача, которая выглядит мало выполнимой, если говорить откровенно. Чудеса возможны, но предпосылок к этому немного. А уж рассчитывать пролезть ещё и в четвертьфинал в этой ситуации выглядит совсем уж бескрайним оптимизмом.

Отдельный разговор – хозяева турнира. Сборная Катара по своему мастерству едва ли может рассчитывать на выход из группы. Однако хозяева всегда воодушевлены, им немного помогают арбитры, что даёт надежду на благоприятный исход. Вдобавок ко всему катарцам повезло, что у лидера сборной Сенегала Садио Мане проблемы со здоровьем. Катарцы явно рассчитывают выйти из группы, чтобы не становиться второй после ЮАР командой-хозяйкой, вылетевшей на первом этапе.

Что касается США, Канады и Мексики, то у них есть своя задача. Следующий чемпионат мира пройдёт в этих странах, так что они, помимо прочего, готовят свои команды к домашнему мундиалю. Цель набраться опыта довольно важная в этой связи, тем более что американцы пропустили прошлый чемпионат мира, а канадцы на таких турнирах не играли тысячу лет.

В общем у всех задачи разные, но побеждать хотят все.

Роман Андреев