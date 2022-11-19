Цены в фан-зоне катарского чемпионата шокируют даже богатых европейцев

Фан-зона катарского чемпионата, в которой в определенные часы даже позволено продавать пиво (с 19 часов до полуночи), рассчитана на сорок тысяч человек, однако цены там такие, что позволить себе находиться там смогут «не только лишь все». К примеру, пластиковый стакан пива марки «Будвайзер» (единственного, собственного говоря) стоит 12 фунтов стерлингов!

Прибавьте сюда стоимость чипсов «начо», жиденькая порция которых также стоит 10-12 фунтов, или восемь фунтов за четверть обычной пиццы. Бутерброд с курятиной - 10 фунтов, порция греческого салата - 9 фунтов.

Плюс еще дотошные проверки со стороны секьюрити, плюс жара - пребывание на чемпионате мира превращается в вызов как для организма, так и для кошелька.